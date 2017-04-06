男翻收銀機沒半毛錢 辯沒偷到不算偷

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林姓男子趁飲料店開門準備營業時，大膽走入店內翻收銀機，沒想到連零錢都沒有，被發現逃逸後遭圍捕。林男落網後辯稱「沒偷到就不算偷」，高雄市警方已將全案依竊盜未遂送辦。

高雄市政府警察局新興分局今天表示，有多起竊盜紀錄的林姓男子，供稱住台北市南下找朋友，不慎皮夾遺失，沒錢坐車回家，朋友也聯絡不上，才趁店家營業前空檔，闖進店內翻收銀機，沒想到裡面沒有錢。

林姓男子翻收銀機時，陳姓女店員還在後台準備，林姓男子離開時，剛好被陳姓女店員撞見，陳女大喊「你是誰？」並拉住林姓男子，嚇得林男拔腿逃竄，顏姓女店長也聞聲衝出，與路過民眾一同圍捕。

警方表示，林姓男子躲在一處巷內汽車旁，一名阿嬤原本在2樓煮飯，聽到砰砰聲下樓查看，發現林姓男子蹲在車旁也嚇一跳，最後林姓男子遭到逮捕。

林姓男子被逮時還一直辯稱「沒偷到就不算偷」，被警員喝斥「仍是竊盜未遂罪」，並查獲身上有安非他命吸食器，已採尿送驗。顏姓女店長表示，開店後才會放零錢，所以沒被偷。

警詢後，全案依竊盜未遂等罪嫌送辦。1060406

(中央社)