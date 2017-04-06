認為護士態度不佳 男子糾眾砸醫院

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嘉義市陽明醫院5日深夜遭人持棍棒砸碎大廳玻璃門，警方今天凌晨逮捕6名嫌疑人；主嫌21歲蔡姓男子聲稱因護士態度不佳，才糾眾報復。

位於嘉義市政府後方的陽明醫院，昨晚近10時突然傳出巨響，經院方人員查看，發現1樓大廳自動門玻璃遭人砸碎，逞凶者已跳上接應車輛逃逸。

警方根據醫院提供的監視器畫面，鎖定涉嫌逞凶的一群男子，並漏夜出動警力圍捕，先後在嘉義市區、嘉義縣中埔鄉、水上鄉等地攔查到4輛轎車及6名嫌疑人。

21歲主嫌蔡姓男子被警方攔下時，主動交出做案用球棒，並向警方供稱，他昨天前往陽明醫院看病，由於一名護士對他態度不佳，因而心生不滿，才於深夜找友人前往醫院砸玻璃門報復。

警方調查指出，蔡姓男子及5名共犯都是20歲出頭，6人都沒有前科，也都坦承犯案，將由警方依毀損罪嫌函送法辦。1060406

(中央社)