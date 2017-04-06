TPCF首屆ECO達人心得作品決選今出爐

台灣電路板環境公益基金會積極推動環境公益、持續辦理「生態達人校園巡迴分享會」，更舉辦第一屆全國心得作品決選今 (6)日出爐。

台灣電路板環境公益基金會 (TPCF)董事長陳正雄表示，TPCF是由台灣電路板協會 (TPCA)募款、2015年成立，接續環境公益精神、一直辦理生態 (ECO)達人校園巡迴分享會，其中環境教育課程結合在地專業環境教育團體，提供免費環境教育課程，到國中、國小傳遞節能減碳或生態永續的理念。

他說，至今已推廣到9縣市、共執行804場次、嘉惠6.8萬名師生，為強化學生學習環境教育知能，也搭配辦理「學生心得徵選」，學生將參加課程的心得回寄，再透過專業講師票選出各縣市小學中、高年級組及國中組第一名優秀作品，再進入今天全國心得作品決選、選出各組前3名。

(工商)