珍妮佛安妮斯頓好緊！激凸力挺老公

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珍妮佛安妮斯頓大激凸力挺老公！（圖／達志影像）

美國女星珍妮佛安妮斯頓日前陪老公賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）出席新演的影集《末世餘生》首映會，她特地穿上一身超緊貼身禮服力挺，不知是否服裝實在太貼，她索性沒穿內衣，大激凸出席！

珍妮佛安妮斯頓老公主演的HBO影集《末世餘生》第3季本月播出，她為了力挺老公穿上勁裝出席，一席黑色緊身禮服，更真空上陣大激凸，成為全場最搶鏡！而老公也感謝愛妻相陪，嘴甜希望未來能和老婆一起演戲合作。

(中時電子報)