新竹國賓大飯店明起日本美食節 現煎銅鑼燒助陣
爭食飯店業淡季市場，新竹國賓大飯店明(7)日至30日「端」出日本美食節，除表現經典日式壽司，現場還有現煎客製化「銅鑼燒」，消費者可任選內餡。
新竹國大飯店表示，館內「八方燴自助西餐廳」自2013年推出日本美食節，今年在壽司平台更用心，選用當季新鮮食材料理的「炙燒壽司」、「花壽司」、「細捲壽司」、「握壽司」輪番上陣，有鮭魚、墨魚、鮪魚及北寄貝等炙燒壽司，還有酪梨搭配蟹肉的洋風捲，另外提供多達數十項日式小碟如「海老綠醋」、「口湖鮮蚵土佐醋」及「金平牛蒡」等等。
新竹國大飯店指出，日本美食節也加贈梅酒，凡4人同行用餐就送1瓶。
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(工商)
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