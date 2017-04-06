誹謗他人代價不小 判賠台幣上千萬

誹謗別人的代價不小，最近美國北卡羅來納州邦康柏郡（Buncombe County）高等法院法官判決，反目成仇的閨蜜在臉書寫8個字毀謗對方，得賠償50萬美元。

戴爾（Davyne Dial）和韓蒙德（Jacquelyn Hammond）原是情同姊妹的閨中密友，也是工作夥伴，因某個營運不佳的地方廣播電台經營權之爭，兩人反目成仇。

彼此言語交鋒還不夠，更在臉書另闢戰場，韓蒙德在公開的臉書平台回覆8個字「I didn't get drunk and killed my kid」，深深戳中戴爾的死穴。

原來1976年戴爾的11歲兒子，某日與同伴遊玩，卻遭突如其來的槍擊，愛子不幸淪為槍下亡魂，造成她心中永遠的痛，戴爾為此怒告韓蒙德涉嫌毀謗，並說對方惡意造謠、中傷她。

結果法官判韓蒙德得賠償戴爾50萬美元。戴爾說，這個教訓就是告訴大家，在社群媒體公然散播謊言或仇恨的訊息，就得負起責任。1060406

(中央社)