韓10大企業 女職員年薪是男性的62%

我要評比

南韓一項調查結果顯示，南韓10大企業集團的女性職員平均年薪為5400萬韓元（約合新台幣145.63萬元），是男性職員的62%。

南韓「亞洲經濟」引述韓國財閥網5日透露，對南韓國內排名前10的上市公司提供的資料分析後發現，男性職員的平均年薪為8757萬韓元（約合新台幣236.16萬元）；女性職員的平均年薪為5422萬韓元，是男性的61.8%。

具體而言，女性職員平均年薪最高的是三星集團，為7278萬韓元（約合新台幣196.28萬元），而就職於三星的男職員年薪為1億1180萬韓元（約合新台幣301.51萬元）。

現代汽車女性職員的平均年薪為6621萬韓元（約合新台幣178.56萬元），是男性（9211萬韓元，約合新台幣248.41萬元）的71.9%。

SK集團女性職員的平均年薪為6656萬韓元（約合新台幣179.50萬元），是男性的69.5%。

浦項集團女性職員的平均年薪為6700萬韓元（約合新台幣180.70萬元），是男性的69.4%。

另外，樂天集團和GS集團的女性職員平均年薪還不及男性的一半。

就職於樂天集團的女性職員平均年薪為2536萬韓元（約合新台幣68.39萬元），僅為男性的41%。從職員性別來看，女性（2萬4325人）人數多於男性（2萬4244人）。

GS集團的女性職員平均年薪為2894萬韓元（約合新台幣78.05萬元），是男性的46.9%。

此外，南韓10大企業中，男性職員總人數為49萬8464人，是女性（13萬3235人）的3.7倍；女性高階人數僅占2%，女性管理者所占比率最大的企業是三星集團。1060406

(中央社)