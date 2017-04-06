梁朝偉全身包緊緊掃貨 卻被自己一雙電眼出賣
影帝梁朝偉（偉仔）演技精湛，多次獲得香港金像獎與金馬獎殊榮，演藝成績亮眼，不過偉仔對於私生活低調，除偶爾與嬌妻劉嘉玲一同出席公開場合，鮮少出席活動，而近日梁朝偉則被目擊獨自現身商港逛街，偉仔頭戴鴨舌帽、全身包緊緊，但仍遮不住他一雙招牌電眼，一下子就被認出。
梁朝偉近日被《東網》直擊現身香港街頭，儘管他頭戴鴨舌帽、全身包緊緊，只露出一雙眼睛，型男依舊有型，電力十足的他仍很有魅力，只見梁朝偉在店裡來回穿梭，店員也對偉仔熱情招呼，最後他提了戰利品走出店外，梁朝偉離開時親切與店員互相揮手道別，大秀親民風範，完全沒有巨星架子。
(中時電子報)
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