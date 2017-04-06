安倍川普熱線：北韓導彈構成嚴重威脅

東京街頭的電視正在播出北韓試射飛彈的新聞報導畫面。(圖/美聯社)

日本首相安倍晉三(左)與美國總統川普。(圖/美聯社)

日本首相安倍晉三周四(6日)表示，他與美國總統川普電話連線，針對北韓昨日發射彈道飛彈，一致認為北韓舉動是「危險挑釁」，並已構成「嚴重威脅」。

安倍告訴《路透社》(Reuters)記者，他會觀察中國國家主席習近平與美國總統川普在佛羅里達州馬阿拉歌(Mar-a-Lago)渡假村會面之後，如何回應平壤發射彈道飛彈一事。

《路透社》報導稱，川普告訴安倍，他將在與習近平的會面中討論北韓威脅，包括任何一種處理方式都有可能。由於時機敏感，就在川普與習近平兩人首次見面的前夕，平壤周三(5日)再度試射中程彈道飛彈，飛彈降落在朝鮮半島的東部海域，北韓越來越多的軍事計畫都在東海(或稱日本海)舉行。

川普一再強調，中國針對北韓核試和導彈發展計畫，必須採取更多遏制行動。上周日，他曾提出以經貿作為槓桿，確保中國協助處理北韓的可能性，但是另一方面，他也同時建議，如果真的需要，華盛頓政府也可能獨自處理平壤的核子武器試射和彈道飛彈發展的問題。

(中時電子報)