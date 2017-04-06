香港電車翻覆14人傷 百年罕見意外

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香港一輛雙層電車6日凌晨0時左右在中環翻覆，造成14人受傷，肇事司機已被逮捕。香港電車在香港已有超過100年的歷史，罕見發生意外。

綜合明報即時新聞等港媒報導，這起事故發生在6日凌晨0時左右，地點是中環的匯豐銀行總部外。香港警方表示，這輛西向的電車在轉彎時突然出軌，猛烈撞向路中的電車站，接著向左邊側翻。

警方以涉嫌危險駕駛，導致他人受傷的罪名，拘捕23歲的電車司機，事故發生原因正在調查。1060406

(中央社)