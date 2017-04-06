法院駁回禁令 南非犀牛角貿易將合法化
犀牛角治病功能在中東和遠東地區被譽為「靈丹妙藥」，導致犀牛盜獵行為猖獗，1975年製訂犀牛製品貿易禁令，挽救犀牛生存。但南非政府要求禁止犀牛角貿易的上訴，日前遭南非最高憲法法院裁決駁回，意味著南非的犀牛角貿易將合法化。
南非目前有大約2萬頭犀牛，佔世界犀牛總數的近8成，其中大約有四分之一為私人飼養。國際上從1977年起禁止犀牛角貿易，南非政府直到2009年才在國內禁止。但南非私人犀牛飼養主對此提起了上訴，南非高等法院先前已判決政府的禁令無效。南非政府向最高上訴法院提起上訴被駁回後，又向最高憲法法院提起上訴。
提起上訴的私人犀牛飼養主5日證實，最高憲法法院上個月底已經駁回了政府的上訴。私人犀牛主等組成的「犀牛活著」組織也向記者證實：「犀牛角貿易在南非將再一次合法了。」
(中時電子報)
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