日職老妖怪！逾35歲3老將打擊燙翻
職業球員一旦過了30歲，身手會逐漸走下坡，但今年日本職棒開幕至今，糸井嘉男、阿部慎之助、內川聖一三名年逾35歲的「老妖怪」級球員，打擊卻燙到不行，其中糸井連同5日對戰養樂多開轟，近三戰場場轟出全壘打，有得點圈打擊機會，更是一次也沒有失手！
本季從歐力士轉戰阪神，36歲的糸井春訓時還曾因傷短暫休兵；但他不枉「超人」之名，開幕戰就有5打數3安打、3分打點成績，2日至昨役三場比賽，更都轟出全壘打。截至昨役，不僅維持高檔的4成67打擊率，3轟、9打點也皆在單項排行榜上居前兩名；更驚人的是，他得點圈3次打擊，至今還未落空過。
不過比起糸井，38歲阿部慎之助回春般的身手，更是令人驚艷。今年不再蹲捕、轉戰一壘的他，首戰首打席就開轟，單場貢獻3分打點；隔天再度對決中日，又在9下擊出再見3分炮，去年整季才12轟，今年卻只打5場就3轟，展現絕佳的狀態。此外，他也維持4成12高檔打擊率，並以10分打點暫居排行榜第一。
畫面轉到洋聯，則要看35歲老將內川聖一的表現。上月日本隊在經典賽四強止步、淚灑洛杉磯的他，今年扛起軟銀4棒，自開幕戰起連5戰敲安，其中還包括2發全壘打，進帳7分打點在打點榜上排第2。以他的年紀跟洋聯的高強度，能有這樣的表現著實不易。
而他們的好表現，有沒有回饋到球隊戰績上？截至目前為止，巨人5連勝居央聯龍頭，軟銀也以4勝1敗與樂天並列洋聯第一；而糸井雖有爆炸性演出，但阪神僅拿下2勝3敗，暫居央聯第四。
(中時電子報)
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