WHA邀請函 衛福部仍未收到
衛福部長陳時中今天針對世界衛生大會（WHA）邀請函表示，目前還沒有收到，但衛福部會全力準備、全力以赴，也希望各方能夠協助，讓台灣順利出席。
WHA將在5月召開，台灣今年能否收到邀請函出席，再度引發各界關注。國民黨團副書記長陳宜民今天在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問陳時中，是否收到WHA邀請函？陳時中說，目前還沒有。
陳宜民表示，WHA將在今年5月23日舉辦，通常都是3月中收到邀請函，去年也有收到，但現在已經4月上旬，卻還沒有收到，衛福部有什麼打算？
陳時中說，依照去年的經驗，好像比現在更晚，衛福部會全力準備、全力以赴，也希望各方能夠協助，讓台灣順利出席WHA。
去年世界衛生組織（WHO）在2016年5月6日正式發函邀請台灣以「中華台北」名義、以觀察員身分，參加WHA，但在邀請函中特別新增提到「一個中國原則」。1060406
(中央社)
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