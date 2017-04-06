開車成倒栽蔥 女駕駛受傷送醫

省道台九線259.5公里處、花蓮富源國中前，6日清晨1輛由28歲張姓女子駕駛的自用小客車，疑失控撞上路旁平交道號誌柱，整台車倒栽蔥豎起，警消獲報將夾在車內的女駕駛救出送醫救治。（讀者提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年4月6日

省道台九線259.5公里處、花蓮富源國中前，6日清晨1輛由28歲張姓女子駕駛的自用小客車，疑失控撞上路旁平交道號誌柱，整台車倒栽蔥豎起，警消獲報將夾在車內的女駕駛救出送醫救治。（讀者提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年4月6日

省道台九線259.5公里處、花蓮富源國中前，6日清晨1輛由28歲張姓女子駕駛的自用小客車，疑失控撞上路旁平交道號誌柱，整台車倒栽蔥豎起，警消獲報將夾在車內的女駕駛救出送醫救治。（讀者提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年4月6日

省道台九線259.5公里處、花蓮富源國中前，今天清晨6時許，一輛由28歲張姓女子駕駛的自用小客車，疑失控撞上路旁平交道號誌柱，整輛車倒栽蔥豎起，警消獲報將夾在車內的女駕駛救出送醫救治。1060406

(中央社)