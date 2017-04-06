花敬群：公告地價2年1調較衡平務實
內政部長花敬群今天表示，地價稅是財產稅基，以相對穩定、不經常性變動為基本原則；公告地價部分，內政部與地方政府討論後，認為每2年調整1次，是較衡平、務實做法。
民國105年11月地價稅全台漲幅破3成，引發民怨，朝野立法委員提案，將公告地價改為2年1調，甚至1年1調。
花敬群上午在立法院內政委員會受訪表示，技術面1年調1次不是做不到，但未必有這樣的必要，地價稅穩定、安定是重要基礎。
他說，規劃2年1調是希望有機動性，又避免調整期間過長，「導致無謂的壓力」，2年是恰當時間點。
媒體追問什麼是「無謂的壓力」？花敬群表示，公告地價是經地價評議委員會及各地方政府地價科以1年作業期間，透過專業估價技術制訂，終究是希望由專業處理。
他說，大家對地價稅調整幅度較大有些疑慮，但這不會經常發生，而是過去累積房地價上漲壓力導致，相信這樣的事非常態。1060406
(中央社)
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