若賴神參選北市 姚立明：柯票數縮到10萬以下
台北市長柯文哲近期「反對去蔣化」的發言，讓不少人好奇，是否會衝擊他在明（2018）年爭取連任的選情；曾在柯P首次參選時擔任其競選總幹事的姚立明認為，若民進黨派台南市長賴清德角逐首都市長之位，那柯的票數將會縮減到10萬以下。
姚立明昨（5）日在三立新聞政論節目《新台灣加油》提到，以目前的民調來說，柯文哲如果跟民進黨推派出的人一起參選，雖不至於像上次的競爭對手馮光遠拿不到1萬張票，但也多不了多少，不見得能超過10萬票。
上次的台北市長選舉，柯文哲和他最大的競爭對手連勝文，分別拿了85萬和近61萬張選票；姚立明說自己選後做過民調，分析柯P所獲得的票數中，60萬屬基礎綠營、25萬則為含淺藍在內的白色力量。
因此姚立明覺得，若民進黨預估本次選舉柯文哲連15萬、20萬票都拿不到，就很有可能自己推出人馬參選，因為根據現在的民調，國民黨於台北市的票尚未擴張到60萬以上；姚並以賴清德為例，指他若選台北市長，幾乎能囊括所有綠營支持者的票，還能吸受到一些白色力量選民，屆時柯的票數將立刻縮到10萬以下。
(中時電子報)
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