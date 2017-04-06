女子溺水八卦池 雲林警消馳援救起
雲林縣林內鄉農田水利博物館八卦池，今天傳出女子溺水意外，消防局獲報馳往救起，至於落水原因由警方調查處理中。
雲林縣消防局指出，清晨5時55分接獲民眾報案，林內鄉3號水門附近、農田水利博物館水深約1公尺的八卦池，有1名女子溺水，林內消防分隊出動1輛消防車、1輛救護車、1輛救災車及氣墊船，消防及義消人員共7名馳往救援。
警消在6時30分成功將溺者救援上岸，現場救護人員評估名女子有輕微失溫，肢體無力，為其保暖後，送成大醫院斗六分院就醫。
警消指出，消防人員抵達現場後，溺者意識清楚，無嚴重外傷，消防人員立即與溺者溝通並安撫情緒，溺者表示肢體無力，救援人員隨即為她穿上救生衣，然後救援上岸。
警方初步調查，溺水女子是林內鄉46歲陳姓女子，為何清晨在農田水利會八卦池溺水，據民眾指稱，疑似跳水輕生，幸好發現得早，及時救起，確實原因由警方調查處理中。
雲林縣消防局呼籲民眾，若遇見溺水意外切莫驚慌，立即撥打119電話請求救援，並在安全地方觀察溺者動態，若附近有救生圈可嘗試拋向溺者，切莫冒然下水救援，要注意自身安全。1060406
(中央社)
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