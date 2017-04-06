NBA》騎士才是東區第1！詹皇痛扁綠衫軍

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拉都拉不住！詹姆斯直闖禁區如入無人之境。(美聯社)

「小皇帝」詹姆斯用最實際行動證明，騎士才是東區老大的不二人選！詹皇6日拿下36分、10籃板及6助攻，率領騎士終場114比91痛扁地主「綠衫軍」塞爾提克，除拿4連勝，更以51勝27敗戰績重新坐穩東區第1席次。

騎士有多看重這場東區老大席位爭奪戰？從打完前3節，騎士就以90比66大幅領先，「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫卻打到最後4分鐘才換下場，就知騎士多想摘勝，畢竟拿下這一勝，騎士本季對戰綠衫軍，也擁3勝1敗優勢。

況且騎士還沒拿出全部實力應戰，先發中鋒崔斯坦湯普生因為手指扭傷，並未隨隊來到波士頓客場，但騎士除了詹姆斯，厄文也拿19分，洛夫15分、16籃板，J.R.史密斯12分，甚至替補湯普生先發位置的佛萊，都貢獻10分、8籃板。

塞爾提克崩盤主因在於第2節失守，遭到騎士狂掃38分之多，造成雙方差距轉眼拉到15分以上，塞爾提克仍以當家一哥艾塞亞湯瑪斯攻下26分最高，克勞德13分，先發射手布雷德利徹底失常，全場8投1中，僅得4分。

(中時電子報)