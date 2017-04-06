男超商順手牽羊 就愛77乳加巧克力

林男若無其事走進超商，趁店員不注意伺機偷竊巧克力。(郭韋綺翻攝)

有多項毒品前科50歲林姓男子，無業，無事就愛在住家附近閒晃，偶爾會到7-11超商購買物品並與店員閒聊，但他手腳不乾淨，跟店員聊著聊著，就會趁店員不注意時，竊取櫃台旁的77乳加巧克力，一開始店員並未發覺，只是每次點貨時都會發現巧克力少了，調閱監視器後，才發現原是熟客林男所為，報警處理。

湖內警分局茄萣分駐所警員王明德、王瑞成等2員接獲報案後，研判林男不只竊取一次，請店員回想林男至店裡購物的時間，調監視器一看，才發現原來林男近3次至店裡購物時皆趁機竊取「77乳加巧克力」。店員說，林男是熟客，每次到店裡不一定會購買物品，有時候只是聊天，所以都對他印象深刻。

警方積極擴大偵辦，拿著林男的照片，到茄萣區其他超商詢問，是否對林男有印象，沒想到店員都說，林男平日不購物，但會至店內與店員聊天，員警再次請店長調閱林男到店內時間，又發現林男也伸第三隻手竊取77乳加巧克力。

警方到林男家中查訪時，林男還矢口否認，將監視器之畫面提供給林男看時，他才坦承，雖事後林男皆與店家和解，仍依竊盜罪為公訴罪將他函送橋頭地檢署偵辦。

(中時)