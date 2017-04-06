圖輯》中美第一夫人彭麗媛、梅蘭妮亞的高衣Q
各國媒體除了聚焦即將到來的習川會外，高衣Q的中美第一夫人彭麗媛、梅蘭妮到時會以什麼樣的打扮現身，也成鎂光燈另一焦點。就先來回顧過往兩位夫人穿衣品味。
54歲中國第一夫人彭麗媛，被外媒讚為「中國外交新名片」，主因是在國際舞台上屢屢展開魅力攻勢，她以東方女性的端莊、親善慈愛的形象、絢麗的中國風情，獲得了國內外媒體的廣泛讚譽。
服裝多為簡潔大方風格，細節融入中國傳統元素，如刺繡、印花，莊重優雅，可說是中國風的最佳代言人，受時尚愛好者追捧。
46歲美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）擁有模特兒身型，是標準的衣架子，不為第一夫人的傳統拘謹限制，但場合必要時也會打出安全牌。
就拿就職典禮那天，極簡風服飾獲讚不輸賈姬當年。全身上下除了一對鑽石耳環外，沒有其餘珠寶，保持極簡風格，但依然貴氣逼人。媒體也給予衣著極高的評價。
(中時電子報)
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