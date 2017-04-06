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圖輯》中美第一夫人彭麗媛、梅蘭妮亞的高衣Q

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圖輯》中美第一夫人彭麗媛、梅蘭妮亞的高衣Q
2017年4月5日習近平與夫人彭麗媛在赫爾辛基同芬蘭總統尼尼斯托舉行會談。(新華社)
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2017年3月17日習近平和夫人彭麗媛同卡加梅總統夫婦合影。(新華社)
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2016年11月17日習近平和夫人彭麗媛抵達基多，厄瓜多爾總統科雷亞和夫人馬勒布機場迎接。(新華社)
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2016年9月4日習近平和夫人彭麗媛歡迎出席二十國集團領導人杭州峰會的德國總理梅克爾。(新華社)

各國媒體除了聚焦即將到來的習川會外，高衣Q的中美第一夫人彭麗媛、梅蘭妮到時會以什麼樣的打扮現身，也成鎂光燈另一焦點。就先來回顧過往兩位夫人穿衣品味。

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54歲中國第一夫人彭麗媛，被外媒讚為「中國外交新名片」，主因是在國際舞台上屢屢展開魅力攻勢，她以東方女性的端莊、親善慈愛的形象、絢麗的中國風情，獲得了國內外媒體的廣泛讚譽。

服裝多為簡潔大方風格，細節融入中國傳統元素，如刺繡、印花，莊重優雅，可說是中國風的最佳代言人，受時尚愛好者追捧。

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2017年4月5日川普與夫人梅蘭妮亞(左二)在白宮迎接約旦國王阿卜杜拉二世和王后。(美聯社)
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2017年2月15日川普與夫人梅拉尼亞(左二)在白宮，與以色列總理夫婦合影。(美聯社)
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2017年2月11日川普與夫人梅拉尼亞(右)與日本首相夫婦合影。(美聯社)
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2017年2月11日川普就職典禮，夫人梅蘭妮亞(左)穿著Ralph Lauren藍色套裝獲讚不輸賈姬當年，一旁為前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒。(美聯社)

46歲美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）擁有模特兒身型，是標準的衣架子，不為第一夫人的傳統拘謹限制，但場合必要時也會打出安全牌。

就拿就職典禮那天，極簡風服飾獲讚不輸賈姬當年。全身上下除了一對鑽石耳環外，沒有其餘珠寶，保持極簡風格，但依然貴氣逼人。媒體也給予衣著極高的評價。

(中時電子報)

關鍵字：彭麗媛第一夫人梅蘭妮
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