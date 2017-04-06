專幫陸人假投資拿綠卡 美破獲簽證詐騙
美國加州聯邦探員今天突襲搜索兩戶民宅和1間公司，破獲1宗金額高達5000萬美元的簽證詐騙案，牽涉的中國大陸公民多達100餘人。
法新社報導，當局表示，本案主嫌協助富裕的大陸人，以假投資方式換取美國居留簽證。
根據聯邦調查局（FBI）幹員的證詞報告，2008年起，加州律師維多利亞‧陳（Victoria Chan, 譯音）和父親泰特‧陳（Tat Chan, 譯音）說服100多名陸籍人士投資加州投資移民基金（California Investment Immigration Fund, CIIF）和相關公司超過5000萬美元，藉此取得EB-5投資移民簽證。
EB-5提供外國人永久居留證，也就是俗稱的「綠卡」，交換條件是至少投資美國公司50萬美元，並在美創造10個工作機會。
聯邦特別探員在證詞報告中寫道：「這起詐騙案讓許多外國人得以透過EB-5取得綠卡，即便這些外國人實際上並未投資美國公司，也未在美國創造新工作。」1060406
(中央社)
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