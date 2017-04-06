奧萬大生態繪畫教學 用畫筆品味山林

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奧萬大自然教育中心15日、16日舉辦「自然生態繪畫班」專業研習，讓民眾透過繪畫，仔細品味奧萬大山林之美，並關懷環境。圖為資料畫面。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年4月6日

奧萬大自然教育中心15日、16日舉辦「自然生態繪畫班」專業研習，讓民眾透過繪畫，仔細品味奧萬大山林之美，並關懷環境。

電子產品充斥生活環境，使民眾少有機會仔細欣賞大自然之美。林務局南投林區管理處奧萬大自然教育中心15日、16日舉辦「自然生態繪畫班」專業研習，規劃邀前雙流自然教育中心環境教師陳惇聿，從自然觀察、鉛筆速寫到水彩上色，循序漸進分享繪畫技巧。

南投林區管理處今天表示，奧萬大是水源涵養保安林，園內多為原生針、闊葉混生林，保有原生林風貌，不僅可看到楓葉、松樹，還有櫸木、黃連木、香杉，四季都可欣賞不同風情，分別為春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色，更是觀察自然景觀變化的好地方。

南投林管處表示，研習以生態繪畫為主軸，鼓勵學員留心觀察生活樣貌、認識生態、關懷守護環境，並藉由循序漸進的引導及練習，掌握生活意象、心象、經驗事物輪廓，進而描繪紀錄與傳遞分享。

南投林管處表示，研習對象為各級學校教師、機關人員、年滿16歲一般民眾，費用每人新台幣3600元，含台中高鐵到奧萬大來回接送、課程講師費及教材費、4餐飲食、門票保險，可到林務局台灣山林悠遊網自然教育中心網頁線上報名，或洽049-2974499詢問。1060406

(中央社)