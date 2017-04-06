台灣毒販鋌而走險 為重利冒死闖關印尼

印尼毒品零售價約為台灣十倍，暴利驅使台灣人冒死充當毒販，挾帶毒品闖關印尼。中央社記者周永捷雅加達攝 106年4月6日

特派員看世界專欄印尼警方再逮捕2名挾帶毒品走私至印尼的台灣男子。台灣毒販在印尼遭判死案例恐再增加。究其原因，印尼毒品零售價約為台灣十倍，暴利驅使台灣人冒死充當毒販。

台灣24歲賴姓及黃姓男子上月中在雙腿綑綁安非他命，入境印尼雅加達機場時被逮，印尼警方當場搜出3.7公斤安非他命。根據印尼法律，兩人最重將被判死刑。

台灣警方表示，台灣安非他命的市價下跌，反觀國外價格居高不下，近期查獲不少國人走私安毒至日本、印尼、紐西蘭、澳洲等國，研判販毒集團結合詐欺集團，趁詐欺集團成員出境時，挾帶毒品到當地，每次代價新台幣數萬元至15萬元不等。

印尼是東南亞最大的毒品市場，根據印尼官方統計，目前印尼約有450萬名吸毒者，其中120萬人是重度成癮者。印尼龐大的毒品市場中，大部分來自境外，印尼國家緝毒局官員曾表示，印尼毒品最大來源是中國大陸和台灣。

印尼的毒品價格在亞洲相對昂貴，造成他國毒販會設法運毒來印尼，許多台灣毒販也涉險在印尼販毒。

到底毒品在印尼有多貴？台灣官員表示，保守估計，比較台印尼兩地毒品大盤價差，印尼價格約為台灣的5到8倍。

最終消費端部分，印尼緝毒官員指出，1公斤的安非他命，在印尼市場最終流通到個別購買者手上時，要價約新台幣280萬元至300萬元之間；但在台灣，同樣1公斤的安非他命零售價為30萬元，兩者間的價差近10倍。

官員表示，由於印尼製造毒品的能力尚未成熟，需仰賴跨國販毒集團在印尼設立製毒基地，印尼過去也曾破獲台灣和中國大陸販毒集團在印尼設立的製毒基地。

值得注意的是，印尼政府打擊毒品不手軟，目前共有7名台灣人因走私毒品在印尼被判死刑。

印尼最高法院去年1月底判決定讞，判處企圖挾帶安非他命闖關印尼的陳姓男子、王姓男子及羅姓男子死刑。印尼最高法院去年11月重審此案，仍判這3人死刑。

去年8月底，雅加達地方法院判處4名台灣毒販死刑，分別是40歲的李姓男子、21歲的吳姓男子、25歲的洪姓男子及35歲的石姓男子。這4人涉嫌在印尼販毒被逮，被查到持有26公斤的安非他命。

此外，目前還有30多名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。這些人大多因為運毒被逮。

經常前往印尼監獄探視台灣犯人的三輪慈善基金會元老鐘文燐表示，這些台灣人中，有很多是年輕人，但也有被判刑19年的70歲老翁。他看到自己同胞淪為階下囚，真的很不捨。

基金會執行長賴煥澤奉勸這些台灣人要腳踏實地，不要想不勞而獲，為了金錢利益被關在異鄉、甚至客死他鄉，「真的很不值得」，也對不起那些遠在台灣的親人。1060406

(中央社)