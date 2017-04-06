全球年輕大學排行 台灣8所上榜！台第1名是它…

「台灣科技大學」今年榮登《英國泰晤士報高等教育特刊》評選全球最年輕大學中的59名，名次為所入選的台灣8所大學中排名最高。（本報系資料照）

少子化現象嚴重，台灣逾160所大學正面臨極端考驗！高等教育如何和國際接軌、畢業生求競爭力也是重要關鍵！全球具指標的《英國泰晤士報高等教育特刊》今（5日）公布017年全球最佳年輕大學排行榜，台灣有8所大學上榜，為歷年來最多，位於台北市基隆路上的「台灣科技大學」再度蟬聯第1，然名次和去年有所下降。

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）調查48個國家建校未滿50年的大學，教學、國際化、產學合作、研究、引用率等指標來評選年輕大學，探究這些學校未來是否成為全球一流大學的潛能，為求公平性，連續地6年公布的排行，這次評選的大學數量也從去年的150所增加到200所。

今年台灣有8所大專院校入選《英國泰晤士報高等教育特刊》，去年排行第43名的台灣科技大學今年名次下滑至59名，然這仍是台灣大專院校排名第1。至於其他餘7所分別為長庚大學、國立中山大學、國立陽明大學，名次在101至150名區間；亞洲大學、逢甲大學、國立中正大學，元智大學，名次則在151至200名區間。

至於榮登全球最年輕大學，則是由瑞士的洛桑聯邦理工學院（Ecole Polytechnique Federale de Lausanne）連續第3年奪冠。其次依序是香港科技大學、新加坡南洋理工大學、南韓浦項（Postech）科技大學、韓國高等科學技術研究院（KAIST），從第2～第5名的排名看得出亞洲年輕大學在國際上影響力日增。

至於第6到10名則以歐洲大學居多，排名依序為為荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）、香港城市大學、德國烏爾姆大學（Ulm University）、德國卡爾斯魯厄大學（Karlsruhe Institute of Technology），以及義大利比薩聖安娜大學（Scuola Superiore Sant’Anna）。

值得注意的是，這次台灣有8所大學上榜，為歷年來最多，但名次表現不若以往，包括台灣科技大學！面對台灣目前少子化、就業市場上把研究生當大學生用、大學生當高中生用的現象也。未來台灣大學生如何保有競爭力與國際接軌，大學自由度、創新力與引進國內外優秀師資也是重要關鍵！

(中時電子報)