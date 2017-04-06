阿Sa被拱「謝當紅前男友」 男星被轟爆

阿Sa被拱向前男友道謝，男星孫堅被罵翻！（圖／取自微博）

阿Sa (蔡卓妍)日前上節目《熟悉的味道2》，沒想到卻被男星孫堅無預警的透露，若阿Sa能在節目上感謝前男友陳偉霆的話，「應該會滿有話題的。」沒想到阿Sa一臉尷尬，表示自己不是會炒作的人；這畫面播出後，孫堅被轟爆，他也出面道歉。

孫堅在阿Sa上節目時，突然被要求猜猜看誰是她最感謝的人，沒想到孫堅卻提了她前男友陳偉霆的名字，可這卻讓阿Sa尷尬地說「我不是個會炒作的人。」據悉第一時間，孫堅就被告知發言不當，他也馬上向阿Sa道歉，表示自己不太清楚，也希望節目能夠刪掉。

不過最後影片還是外流，孫堅又在網上鄭重向阿Sa道歉，也說未來會更加注意工作。只是儘管孫堅誠意道歉，也強調絕無炒作性質，可他這一道歉，意外登上熱搜，網友質疑「本來沒人知，一道歉卻成為眾所皆知。」

(中時電子報)