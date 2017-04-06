逾1/3里約人：壞人死了才不會再使壞
巴西甘迪多孟迪斯大學今天公布1項調查指出，37%的里約熱內盧市民認同「壞人只有死了才不會再使壞」的說法，而73%認為「人權阻礙打擊犯罪」。
甘迪多孟迪斯大學（Ucam）數據顯示，認同「壞人只有死了才不會再使壞」說法的里約民眾百分比低於2016年巴西公共安全論壇和2010年人權特別處的調查，比率分別為57%和43%。
儘管37%的里約民眾認同「壞人只有死了才不會再使壞」的說法，70%反對警察隨意殺人。
認同「壞人只有死了才不會再使壞」說法的人中，38%認為應該通過法律途徑和死刑來完成。另外31%贊成壞人在警察行動中死亡。
一般而言，里約民眾多戴著有色眼鏡看人權捍衛者，73%的受訪者認為「人權阻礙打擊犯罪」，56%認為「捍衛人權者只會捍衛壞人」。
研究督導朗格魯貝爾（Julita Lemgruber）表示，這都因為「人權」一詞長久以來未在巴西受到正確理解。
調查還顯示，里約民眾不信任司法系統，平均給分3.5，較刑警（5.8）和軍警（4.9）的分數還低，其中28.2%的受訪者甚至給司法系統零分。1060406
(中央社)
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