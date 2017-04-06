公車司機撞死美籍名教授 罰3萬

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國際知名的美國神經科學教授布里吉曼（Bruce Bridgeman）去年7月疑因闖紅燈走斑馬線穿越北市仁愛路時遭公車撞死，台北地檢署今年2月給予肇事公車司機侯智南緩起訴，須支付公庫2萬元，但高檢署認為金額太低，發回北檢重新處分，北檢今再給予侯緩起訴，須支付3萬元處分金給公庫。

布里吉曼去年7月受台北醫學大學邀請來台，訂7月10日發表演說，但演說當天早上布里吉曼徒步走斑馬線穿越北市仁愛路時遭公車撞死，享壽71歲。

警方鑑定認為，布里吉曼疑似不熟路況，闖紅燈，公車雖是綠燈徝行，但司機侯智南沒禮讓行人，亦涉有過失。

事後侯與布里吉曼家屬簽訂保密條約並和解，因此家屬並未提告，但因業務過失致死罪屬於公訴罪，檢方仍依法究責。

今年2月，台北地檢署因侯認罪，且與家屬和解，給予侯緩起訴處分，為期1年，須支付公庫2萬元。北檢並職權送高檢署再議。

高檢署認為金額太低，日前發回北檢重新處分，因此北檢今早再給予侯緩起訴，期限1年，並命侯須支付3萬元處分金給公庫。

(中時)