曬雙下巴爆嗆聲接棒女星 Baby再自黑高EQ反擊

Baby自黑發文遭解讀為嗆聲迪麗熱巴，對此，Baby再度自黑，並以高EQ回應。（圖／本報系資料照片）

大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）年初生下兒子「小海綿」，與黃曉明升格為一家三口，天生麗質的Baby不僅產後3天就出院，還神速恢復少女身材，纖細四肢看起來根本不像剛生完小孩，而Baby也不時以微博與粉絲互動，她日前自黑曬出雙下巴照，但卻遭網友質疑Baby是嗆聲女星迪麗熱巴，對此Baby再度自黑，並高EQ回應。

Angelababy日前硬擠出雙下巴，逗趣自嘲：「秒胖！」自黑逗樂一票粉絲，不過看似平常的發文，卻被部分網友質疑Baby是在嗆聲接棒她節目《奔跑吧》（原名《奔跑吧兄弟》）的女星迪麗熱巴，由於迪麗熱巴綽號「胖迪」，因此「秒胖」也被解讀成「秒殺胖迪」。

Baby自黑發文意外引發熱議，對此，她4日深夜也親自留言回應：「看到評論裡有人說秒胖的意思是秒殺胖迪。覺得大家想像力太豐富之餘，我也會認真考慮一下把雙下巴養肥了，可以秒殺所有人的雙下巴。」Baby再度自黑反擊酸民，高EQ回應更是大獲好評。

(中時電子報)