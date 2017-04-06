曼谷垃圾桶爆炸2傷 泰警追查原因

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泰國曼谷的民主紀念碑與皇家田間的一處道路旁垃圾桶昨晚發生爆炸案，造成兩名清潔隊員輕傷送醫，警方經調查發現土製爆裂物，正在追查這起事故原因。

泰國泰叻報報導指出，這起爆炸事件發生在5日晚間8時左右，在舊彩券局前路旁的一個垃圾桶，兩名清潔隊員在整理時發生爆炸，造成輕傷送醫，警方獲報後立即封鎖現場並展開全面搜索，泰國警方指出，是兩枚土製爆裂物所引起，正在追查相關事證。

由於發生地點靠近民主紀念碑和皇家田，十分敏感，引發各方猜測，有部分媒體指出，泰國新憲法今天要頒布實施，還有2010年4月10日所發生的反政府活動爆發流血衝突事件，泰國政府日前警告不得舉行任何形式的紀念活動，這些都可能引起部分人士不滿。

泰國警方已經排除恐怖攻擊可能，但未做進一步的研判，泰國軍警今天也在大皇宮周邊加強維安，泰國國王瓦吉拉隆功今天下午將頒布實施新憲法，泰國政府要員都將出席此一皇家儀式。1060406

(中央社)