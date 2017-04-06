鼓勵青年暑期社區工讀 名額增時間延長

教育部青年署今天表示，為鼓勵青年參與非營利組織工作，今年青年暑期社區工讀計畫將擴大辦理，名額增加、工讀時間也延長，每月工讀薪資為新台幣2萬2650元。

為鼓勵在學青年利用暑假時間參與非營利組織工作，教育部青年發展署推動青年暑期社區工讀計畫，媒合大專在學青年（年齡為35歲以下），並由青年署補助工讀薪資，期望透過實際職場體驗，讓青年學生了解職場環境，提早規劃未來職涯，縮短與在地非營利組織的距離。

青年署表示，青年暑期社區工讀計畫自95年辦理以來，累積5240人次參加，深獲大專在學青年與非營利組織的好評，經由此計畫進入社區工讀的學生，也充分利用年輕人的創新觀點及創意能力，協助非營利組織開拓能見度、提供創意服務及提升組織資訊能力等，對非營利組織發展很有助益。

106年工讀計畫將擴大辦理，青年署指出，名額將從去年500人增加到600人，工讀期間也從1.5個月延長至2個月，每月工讀薪資2萬2650元，2個月工讀完將會領到4萬5300元，邀請從事社區產業、社會公益的非營利組織，提供暑期工讀職缺(4月20日截止)。1060406

(中央社)