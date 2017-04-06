警所驚喜求婚 準新人11月步入禮堂
台中第三警分局立德派出所警員羅挺維，日前在派出所同仁熱情協助下向女友驚喜求婚成功，並在立德所拍攝婚紗，預計11月步入禮堂。
第三警分局今天發布新聞稿指出，年初甫分發的警員羅挺維，為給女友一個難忘的求婚驚喜，絞盡腦汁策劃安排，除製作精心設計卡片、看板等道具，求婚當天先以用餐名義，相約至立德所見面。
在女友許姿婷等待之際，請派出所同仁拿出羅挺維「加工設計」與警察工作相關之問卷調查，請求幫忙填寫，待問卷最後幾題再來個大伏筆，詢問女主角「如果您的男朋友在派出所跟您求婚，您會開心嗎？」、「您現在願意接受您的男朋友跟您求婚嗎？」
男主角突然現身，其他同仁則舉牌進場壯大聲勢，在他唸完求婚誓詞後，拿出準備已久的求婚戒指向女友單膝下跪求婚，許姿婷驚喜萬分之餘，害羞地點頭答應，場面溫馨感人。
分局指出，羅挺維考取104年一般警察特考班，分發至立德所服務僅幾個月，他覺得所內同仁相處融洽，加上所長的大力支持，於是在所內浪漫求婚。
羅挺維表示，他與女友皆為基督徒，目前在台中公園旁的思恩堂教會參加聚會，兩人在104年某次教會的戶外活動中相識相惜，該年底開始交往至今。
羅挺維十分感謝上帝的眷顧，認識了女友，去年在保四受訓期間，她亦不時給予加油鼓勵，使羅挺維受訓成績保持前段，有機會至離家不遠的立德派出所工作，在家鄉為民服務。1060406
(中央社)
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