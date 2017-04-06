美國會台灣連線籲川普確認對台承諾
美國聯邦眾議院台灣連線成員，今天在「川習會」前，聯名致函並呼籲美國總統川普，再度確認台灣關係法與對台六項保證是美台關係的基石。
美國聯邦眾議院台灣連線共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、席瑞斯（Albio Sires）、康諾里（Gerry Connolly）、哈波（Gregg Harper）及147位連線成員，今天聯名致函並呼籲川普，再度確認台灣關係法與對台六項保證是美台關係的基石。
信函的目的是在川普與中國國家主席習近平會晤之前，強調美台共同利益與重要策略夥伴關係。
信函寫到，國會台灣連線成員及台灣在美國的友人，希望確保美國持續遵循台灣關係法與對台六項保證，是美國對台政策的基石。
連線成員呼籲川普政府，如同1979年台灣關係法通過以來，歷任總統均維持對台承諾，持續對台提供防衛性武器。這必須由台灣的軍事需求來決定，而非在事前諮詢北京。
信函指出，台灣是活躍的民主國家及美國第10大貿易夥伴。持續一貫的對台政策，是美方維繫亞太區域和平、安全與穩定的關鍵。
連線成員相信未來美台間的對話，將堅定根植於台灣關係法與對台六項保證。1060406
(中央社)
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