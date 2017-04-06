駁失寵揣測 官員：川普對巴農有信心

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美國總統川普今天將首席策士巴農剔除出國家安全會議，一改年初時他讓政治顧問參與安全討論的爭議性決定。但巴農影響力沒有式微的跡象，官員說，川普對他依舊充滿信心。

路透社報導，白宮官員證實川普大刀闊斧整頓國家安全會議，擢升參謀首長聯席會議（JCS）主席鄧福德（Joseph Dunford）和執掌美國共17個情報單位的國家情報總監柯茨（Dan Coats）。

白宮官員表示，這項改變讓國家安全會議「回歸原本就該執行的核心職責」。

巴農過去在國家安全會議參1腳，批評者認為，這是賦予1個沒有外交政策專長的人過多決策權。

聯邦眾議員、眾議院情報委員會高階民主黨成員希夫（Adam Schiff）稱國家安全會議更換人事是正面的一步，將協助國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）「掌握1個先前因巴農參與而政治化的機構」。

希夫說：「執政團隊在北韓、中國、俄羅斯和敘利亞的政策持續漂移不定，我們只希望這項整頓能把某種程度的策略遠見帶進這個機構。」

巴農的意見在多數重大決策上具有一定分量，如今被踢出國家安全會議，對他在川普白宮的勢力範圍可能是一種潛在的挫敗。

然而，川普1名心腹說，巴農仍跟以往一樣具有影響力。婉拒具名的這名心腹說：「他依舊參與所有事務，總統依舊對他充滿信心。但公平地說，他能做的有限。」

白宮官員說，川普首任國安顧問佛林（Michael Flynn）離職後，國家安全會議即不再需要巴農。

佛林因於川普1月20日就職前接觸俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak），2月13日被迫辭職。

白宮官員說，巴農被安置在國家安全會議最初是用來箝制佛林，且只出席過1次國家安全會議例行會議。

這名官員駁斥關於巴農和麥馬斯特間有「惡鬥」的問題，說倆人共享相同世界觀。

不過，兩名現任國安官員不接受白宮這項解釋，點出佛林離任至今已經2個月。

他們以匿名方式說，麥馬斯特跟巴農等人勾心鬥角的事項很多，包括正面接觸川普的管道、副國家安全顧問麥克法蘭（K.T. McFarland）和情報主管柯恩-華特尼克（Ezra Cohen-Watnick）的未來，以及其他人員配置決策。（譯者：中央社蔡佳敏）1060406

(中央社)