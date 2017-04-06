川普安倍通電話 強調提升軍力防禦北韓

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白宮表示，美國總統川普今天告訴日本首相安倍晉三，華府將持續提升軍事能力，抵禦北韓的攻擊。

法新社報導，川普與安倍是在北韓將1枚彈道飛彈射進日本海隔天通話。美國與中國大陸即將召開峰會，北韓加速發展的原子武器計畫將成為峰會首要議題，分析師認為，北韓試射飛彈是針對峰會發出的警告。

白官針對這次通話發表聲明說，川普「明確表示美國將利用全方位軍事能力，持續加強威懾與防禦國家及盟邦的能力」。

「總統強調，面對北韓持續構成的嚴重威脅，美國與日本及南韓等盟邦並肩同在。」

雖然白宮先前曾作出類似聲明，川普仍在川習會登場前數小時與安倍通電話。

川普將在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部招待中國大陸國家主席習近平，舉行2天峰會。（譯者：中央社周莉芳）1060406

(中央社)