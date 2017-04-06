苗栗校外學生宿舍起火 幸無人傷亡

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苗栗市恭敬路一處集合式出租大樓，今天傳出火警，消防局接獲通報派員前往搶救，發現火勢在4樓的學生租屋套房內悶燒，經過大約半個小時撲滅火勢，所幸無人傷亡。

苗栗縣消防局指出，今天凌晨3時許接獲報案，苗栗市恭敬路一棟大樓冒出濃煙，隨即派遣苗栗、公館、頭屋和特搜等多個分隊趕往查看，抵達現場發現位於4樓的1間學生宿舍起火燃燒。

由於起火大樓2至6樓每層樓有22個房間，大多是出租給國立聯合大學學生，加上深夜傳出火警，消防隊員不敢掉以輕心，一邊疏散各樓層住戶、一邊拉出水線進行灌救。

大約經過30分鐘，消防隊員順利控制火勢，房間內的擺飾和家具已付之一炬，勘查火警現場，燃燒面積約12平方公尺，所幸無人傷亡，至於起火原因還要進一步調查。1060406

(中央社)