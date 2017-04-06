蜂蜜止咳 中醫師：乾咳才有效
許多人都聽過吃蜂蜜可以止咳的說法，中醫師指出，若是沒有痰的乾咳，蜂蜜的確有潤肺止咳的效果；但咳嗽多痰時，就不適宜食用蜂蜜。
奇美醫學中心中醫部總醫師鄒曉玲表示，古代的調味品沒有糖，古人多以蜂蜜代替。蜂蜜性味甘平、質地溫潤，具有補中益氣、養液安神、潤肺的功效；可以治療並改善大便乾硬燥結、乾咳久嗽、皮膚乾燥無光澤等症狀。
鄒曉玲指出，「蜂蜜可以止咳」和「甜食容易生痰」的說法看起來互相矛盾；但其實都沒有錯，只是適用的條件不同。現今有許多含化學添加物與香料的糖果、餅乾，這類零食容易生痰，也容易生火。平時消化功能不佳、或因胃食道逆流引發咳嗽的人，常在吃甜食後咳嗽頻率明顯增高。
她說，「蜂蜜止咳」的功效是針對沒有痰的「燥咳」，也就是喉頭乾燥導致咽喉刺激感、咽癢乾咳。此時質地溫潤的蜂蜜，就可以發揮潤肺止咳的效果。蜂蜜可以和川貝、雪梨一同燉煮，效果更佳；但咳嗽多痰的情況，就不適宜食用蜂蜜。
鄒曉玲指出，日常生活飲食應該營養均衡、以天然食材為主；甜食餅乾不宜多吃，更不能當作正餐。若有久咳不癒的困擾時，建議就醫找到病因對症治療。1060406
(中央社)
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