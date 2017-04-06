韓國瑜：黃國昌在立院評價 我實在不想講
國民黨主席選舉，4月5、6日進行領表作業，6日上午包含洪秀柱、潘維剛等陣營均派人完成領表作業，北農前總經理韓國瑜、前副主席詹啟賢則親赴中央黨部。韓國瑜被問到時力立委黃國昌要告洪秀柱一事時僅表示，黃國昌在汐止和立院的評價「我實在是不想講」，至於去告洪，會不會濫用司法資源，他心裡應該有一把尺，「據我所知，在汐止有很多人準備罷免他」。
問他怎麼看選情？國民黨在選後是否有重新團結的可能？他妙答：「我只知道會有五個人一定會落選，目前團結都不見得有救，何況分裂？」
被問到參選黨主席的連署情況，韓表示已經過了安全門檻，除了七、八百人義工協助，加上自發性幫忙的人共上千人，弄了一個月，若一切公平、公正、公開，「我們很有信心」，目前在衝安全係數，希望能到2.5至3萬份之間。
韓國瑜表示，光金門一地就有800多人連署，這僅是一例，另外還有來自烏拉圭、巴塞隆那、溫哥華等海外黨員寄回的連署資料。
他形容，目前是基層「民心思變」、熱滾滾暖流上心頭，但台面上人物則因為參選者太多，不是親朋就是好友，所以大家避之唯恐不及、保持距離。
韓國瑜說，選黨主席要連署是「勞民傷財」，要求中央委員身分、交保證金已是很高門檻，為了連署「我們吃足了苦頭」，他認為全代會應考量取消這規定。他認為新時代要有新作法，基層很多人已經不願意掛國民黨招牌，這時候若不「廣積糧、不稱王」，還把圍牆愈弄愈高，不太合時宜。
他說，只希望一切照規定，不要給人家穿小鞋。但若有其他人為了把數字拉高而抄黨員名單，讓原本支持自己的人衝突（刪除），「對我們是不公平的」。
(旺報)
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