希拉蕊帥姪顏值高 22歲入行當男模

泰勒柯林頓和美國知名模特兒經紀公司簽約，入行當模特兒。(圖／翻攝自泰勒IG)

泰勒和大伯、美國前總統柯林頓感情好。(圖／翻攝自泰勒IG)

美國前總統柯林頓的姪子泰勒柯林頓（Tyler Clinton）去年因和希拉蕊一抱而紅，帥氣外型讓他受到關注，現他也將正式進軍時尚圈，和美國知名模特兒經紀公司簽約，入行當麻豆。

泰勒外型帥氣，精瘦卻有結實身材，5日他在IG透露，和美國知名模特兒經紀公司IMG Models簽約，成為旗下男模，IMG Models專門網羅星二代和名人子女，旗下有辛蒂克勞馥的幼女凱亞葛柏、席維斯史特龍的次女西絲汀和麥可傑克遜的芭莉絲，現又和泰勒簽約，備受外界矚目。

泰勒是柯林頓弟弟羅傑柯林頓的兒子，雖然柯林頓是繼子，和泰勒並沒有實質上的血緣關係，不過帥氣陽光的他，仍在去年美國總統大選時，引起不少話題。

(中時電子報)