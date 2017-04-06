水利署與8家量販通路合推省水標章產品 最低9折起優惠價
為鼓勵全民節水與推廣省水器材，水利署與特力屋、好博家、台糖、愛買、全國電子、家樂福、燦坤、大同等8家量販通路、共941家分店合作，自4月1日起至7月31日止，提供省水標章產品最低9折起優惠案，讓消費者方便選購省水標章馬桶、洗衣機、水龍頭、蓮蓬頭及各種省水配件產品。
水利署表示，去年邀特力屋等5家量販通路業者合作，針對具有省水標章認證的省水馬桶、洗衣機、水龍頭、蓮蓬頭及各種省水配件產品提供購買優惠。活動展售期間（105年8月至10月)總共吸引超過120萬人次至量販店省水標章專區選購產品，實際販售省水標章產品約4.9萬件，銷售金額約4.7億元，推估年省水量達97萬噸，較104年同期販售成長5％。
台灣地區每人每日生活用水量平均約273公升，根據統計，以洗澡、沖廁、洗衣分居家庭用水量前3名。若全面使用省水器材並改變用水行為，如改用省水蓮蓬頭、省水龍頭或加裝起泡器、省水馬桶以及使用省水標章的洗衣機，都可達到省水效果，如再搭配家庭節約用水SCD作法-節水（Save）、查漏（Check）、做回收（Do），每人每天將可節省20公升的用水量。
水利署表示，近年全球氣候變遷影響降雨豐枯加劇，常造成水資源不足，台灣歷經104年嚴重枯旱、105年降雨豐沛，今年春季降雨不足，水情仍需關注，加上去年5月4日已通過自來水法部分條文修正規定，水利署將逐步公告應具省水標章的用水設備產品，「未來非省水標章產品將不得於市面上販賣」，建議家中需要更換用水器材的民眾，可趁此優惠機會購買省水標章專區的各項省水器材產品。
(工商)
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