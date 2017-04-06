高鐵便當改版 3款新口味開賣

高鐵便當即日起新裝上市。圖／高鐵提供

高鐵便當推出新口味-香滷肉排。圖／高鐵提供

高鐵便當推出新口味-香烤雞腿排。圖／高鐵提供

高鐵便當推出新口味-三杯杏鮑菇(素食)。圖／高鐵提供

不讓台鐵便當專美於前，高鐵便當即日起全面改款，共推出「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「三杯杏鮑菇」三種口味，於午、晚餐時段在高鐵車站（台北站除外）及列車上限量供應，每個售價100元。

高鐵指出，此次高鐵便當推出新菜色，從營養均衡的角度，重新設計菜色，全部採用經過嚴格食安把關以及非基因改造的食材，包裝更改採木質便當盒，提供旅客搭車時更美味、方便的餐食選擇。

3款新口味便當均由高雄空廚精心製作，堅持食品安全，使用當季、非基因改造食材。「香滷肉排」選用去骨大里肌肉，經過按摩、拍打再滷製，鎖住豬排原汁原味；「香烤雞腿排」以傳統工法烘烤去骨雞腿肉排，淋上甘醇燒烤醬，肉質鮮嫩入味；「三杯杏鮑菇」（素食）則以鮮甜爽脆的杏鮑菇，包裹香氣十足的薑片麻油，口感厚實且充滿菇類的香氣。

高鐵便當主菜均以滷、烤方式烹調，配菜則以川燙或蒸煮等方式調理，盡量保留食材的原貌原味、呈現清新的風格。配色上則特別選擇紅、黃、綠等各色蔬菜，兼顧營養均衡及視覺美觀。

此外，便當外觀上也全面更新，採用木質便當盒，不但更具環保概念，且木盒吸水透氣，可使米飯更香、口感更有彈性。未來，高鐵便當將配合時令變化，以季節時蔬更換配菜內容，提供旅客更豐富的餐食體驗，是您追求精緻、養生的用餐新選擇。

旅客自即日起，即可於午、晚餐時段在高鐵車站（台北站除外）及供餐列車上購買新口味便當，建議欲用餐的旅客於上車前先在車站選購，上車後即可直接至座位輕鬆享用餐點。

高鐵指出，所有在高鐵車站及列車上販售的食品，高鐵公司皆要求供應廠商務必經過嚴格檢驗程序，確定不含違法之食品添加物，始得上架販售，讓旅客吃得安心。

因此「高鐵便當」特別選擇與空廚合作，在嚴格要求食品安全的前提下，提供旅客新鮮、精緻、美味的餐點。未來將持續規劃多樣化的餐飲服務，讓旅客在車站或列車上都能享用可口的餐食，讓每一趟高鐵旅程都能伴隨美味的回憶。

(工商)