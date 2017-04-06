選擇更多元 高鐵便當換新口味登場
高鐵便當全面改款，全新風味的「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「三杯杏鮑菇」口味今天上架，採非基因改造食材，提供旅客更多元選擇。
全新改款的高鐵便當從營養均衡角度，重新設計菜色，全採經嚴格食品安全把關及非基改食材，包裝改採木質便當盒，提供旅客搭車時更美味、方便餐食選擇。
全新三種口味便當由高雄空廚製作，「香滷肉排」選用去骨大里肌肉，「香烤雞腿排」以傳統工法烘烤去骨雞腿肉排；「三杯杏鮑菇」（素食）以鮮甜爽脆杏鮑菇包裹香氣十足的薑片麻油氣。
台灣高速鐵路股份有限公司說，高鐵便當主菜都以滷、烤方式烹調，配菜則以川燙或蒸煮等方式調理，盡量保留食材原貌原味、呈現清新風格。配色選擇紅、黃、綠等各色蔬菜，兼顧營養均衡及視覺美觀。
新款高鐵便當即日販售，旅客可於午、晚餐時段在高鐵車站（台北站除外）及供餐列車上購買新口味便當，每個新台幣100元。1060406
(中央社)
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