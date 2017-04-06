明十三陵燭台被盜 4官員免職

埋葬明代13位皇帝的明十三陵傳出文物被盜。在媒體報導後，北京市昌平區政府昨天表示，已對4名處級幹部及相關人員免職。有文物研究者評估，此燭台一個至少人民幣數十萬元。

陸媒央廣網先前報導，有文物保護人士在網路上反應，明十三陵中的崇禎帝思陵，陵前「石五供」（石製祭爐1個、花瓶1對、燭台1對，共5具）中的1對燭台失蹤，疑似被盜。

新京報報導，燭台可能是在去年3、4月間失蹤。當時工作人員表示，這對燭台是被拿去修繕。不過，北京市文物保護協會會員吳曉平說，燭台不是被拿去修補而是丟失。

北京市昌平區官方政務微博「北京昌平」5日晚上發布消息稱，3月20日得知明十三陵石五供2件燭台被盜後，警方立即調查，目前已啟動問責程序，對十三陵特區辦事處黨政主要負責人等4名處級幹部及相關人員進行了免職處理。

據報導，陵園內24小時有人值班，且裝有許多監視器，但仍發生文物被盜事件。

報導引述吳曉平表示，被盜的那對燭台圖案細緻，一個至少人民幣幾十萬元。1060406

(中央社)