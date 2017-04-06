玖壹壹春風遭爆撂小弟毆討債人 嗆「我混黑道」
「台灣饒舌樂團」玖壹壹，因為一首《打鐵》闖出知名度，YouTube點閱累積更達近億次數，成員春風之前受訪自曝還沒加入玖壹壹前，曾幫討債集團工作，如今卻被踢爆為父撂小弟痛毆討債人，還嗆聲「我混黑道的」。
根據《蘋果日報》報導，春風的父親欠討債人姑姑53萬會錢10年，由於近期姑姑生活困頓，討債主便拿著會簿追討債務，豈知春風父親不僅不認帳，還理直氣壯的說是造假，緊接著就有三四個小弟狂他狂歐，討債人因此受傷送醫治療，不僅頭部、手部縫了8針，大腿還有瘀青，玖壹壹成員春風到醫院時，更當著醫護人員面嗆聲「我是混黑道的，我們在台中很有勢力，這件事不會這樣就算了」。
春風一行人離開醫院後，討債主在警察備案同時，才耳聞有小弟出來頂罪，不過目前最擔憂自己和姑姑人身安全，目前最新消息指出，春風將在今天下午3點半舉辦「說明爸爸被毆受傷」記者會，正式對外說明此事。
(中時電子報)
關鍵字：玖壹壹
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