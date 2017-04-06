心懷內政 習川力求藉峰會達標

美國總統川普和中國國家主席習近平6、7日將在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉哥度假俱樂部會面，當地戒備森嚴，隨處可見警力管制。（圖/中央社）

美國總統川普周四即將與中國國家主席習近平首度會面，由於雙方立場南轅北轍，要達成折衷協議，可能有很長一段路要走。

CNN分析指出，川普是直言不諱的政治素人，一生經商，入主白宮後，似乎還是不重政策細節。他在美國總統大選造勢活動期間，一路痛批大陸，說中國「強暴」了美國經濟，並推文說，全球暖化是中國損害美國製造業的詭計。

相對的，習近平出身政治世家，在共黨政治圈中浸淫數十年，說話字句推敲，講求符合中國的政治規範。

習是數十年來最強大的中國領導人，在國勢日益壯盛之際，致力在亞洲展現國力。

而川普則身處另一個極端，他是自從有民調檢視滿意度以來，最不受歡迎的美國新總統。就在美國在亞洲的影響力減退，中國強勢崛起時，他卻決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP），雖然獲得國內支持者讚許，但亞洲各方卻認為，這是美國退卻的先兆。

儘管雙方天差地別，但當他們在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部（Mar-a-Lago）會談時，都需要藉此來操控國內微妙的政治。

儘管習在第一個5年任期大權一把抓，但仍希望，在秋天召開的中共19大前，能為第二個5年任期鞏固權力。儘管中國逐漸壯大，但對中國領導人來說，經營中美關係，仍是最重要的任務之一。而習雖然大權在握，但由於反腐打貪，不免樹敵，仍有必要固權。因此，他需要峰會平順進行，避免搖撼國際制度或市場，以求維持國內政治穩定。

習在峰會中幾乎沒有犯錯的空間，他必須竭力避免川普威脅將點燃的貿易戰。一旦川普提起經濟，或是中國沒有致力約束北韓的棘手問題，習也必須巧妙地加以因應，以免峰會氣氛變調。

英國《金融時報》（Financial Times）外交事務首席專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）指出，習會竭力避免一切看似受羞辱的可能。

至於民望低落的川普，更希望能舉行成功的峰會。他執政至今仍是一片混亂，而這往往是由於他個人的言行，還有口無遮攔的推文所致。

他在競選期間許下很多承諾，其中之一就是扭轉美中貿易關係，而他早在峰會前便推文表示，這將會很棘手。

另一方面，川普也警告，要是中國不好好在核子與彈道飛彈計畫上約束北韓，華府將採取北京可能反對的行動。

不過在其他方面，川普已大大軟化了原本的立場。例如，他並沒有信守選舉承諾，在上任第一天，就將大陸列為匯率操縱國。另外，他也同意信守「一中」原則。至於在南海問題方面，華府的用語也已軟化。

儘管習川峰會舉行在即，但華府的對中政策究竟是什麼，至今還沒幾個人搞得清楚。「我認為那簡直是一團糟，」拉契曼說，「或許這次峰會的重要性在於，我們總算可以弄清他們的走向。」

就某方面來說，川普難以捉摸，加上他缺乏政治經驗，還有長期對中美關係的掌握，反而可能會賦予他充滿矛盾的優勢。首先，北京無從確知，他會有什麼舉動，或是否會遵守中美數十年來的外交慣例。

(中時電子報)