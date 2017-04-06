甜心主播媚眼眨不停 來台斬禍根
曾任多倫多、香港電視台主播的賈小姐，10多年前開始出現左臉抽動，常被人誤以為她在拋媚眼，近年狀況惡化，連睡覺、吃東西時都左半臉都會不自主抽動，雖打過肉毒桿菌仍效果不佳，本月1日跨海來台求醫，透過腦顯微手術將顏面神經和血管壓迫處阻隔起來，終於回恢昔日笑顏，賈小姐6日現身感謝，她開心的說，終於可以再擁抱人群了。
現年44歲的賈小姐回憶，30多歲時開始出現左眼會不自主抽動，爾後做詳細檢查，才意外發現自己罹患半臉痙攣。剛開始是在左眼下方部位有抽搐的現象，漸漸的擴散到整個左半邊臉頰，連晚上睡覺都會抽動讓她睡也睡不好，甚至到後來已經嘴歪眼斜，讓她相當苦腦，最後甚至不趕出門。
台中林新醫院神經外科醫師許達夫指出，半臉痙攣是因為顏面神經在腦幹根部受到血管壓迫之後，發生不正常放電的情況所致，賈小姐的病症就是非常典型的例子，由下眼角的環狀肌開始抽動導致眨眼，患者也因此會被誤以為在對人拋媚眼。因一開始狀況不嚴重，直到逐漸波及到半邊的臉部患者才會開始覺得有異樣，嚴重者甚至會半臉麻痺，最後演變成如賈小姐般的嘴歪眼斜。
許達夫指出，這類的病症唯有透過精細的顯微手術才能根治，但目前台灣不論大小醫院，均以施打肉毒桿菌為治療的主要方法。施打肉毒桿菌不但無法徹底解決病患的問題，且病況日益嚴重反而造成病患更大的痛苦。像賈小姐一樣長期花冤枉錢治療的病患非常多，且長期施打很可能造成肌肉萎縮。
而精密的顯微血管減壓手術治療，目前在國內不論大小醫院尚無人能出其右。許達夫說，透過專業技術與高規格精密儀器，完成這樣的手術是輕而易舉的，且術後只要3-4天即可出院，相當迅速有效，所以千萬不要再以肉毒桿菌治療了。
(中時)
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