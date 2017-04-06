7月底前購買省水標章產品 省1成

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凡具有省水標章的產品 可享為低9折優惠

為鼓勵全民節水與推廣省水器材，水利署與特力屋、台糖、愛買、全國電子、家樂福、燦坤、大同、好博家等8家量販通路合作，自4月1日起至7月31日止，購買具有省水標章的各類產品，可享最低9折起優惠。

水利署稱，去年5月通過自來水法部分條文修正，水利署將逐步公告11類應具省水標章之用水設備產品，未來非省水標章產品將不得於市面上販賣，因此家中需要更換用水器材的民眾，可以把握這次優惠。

水利署表示，省水標章各項產品規格包括洗衣機、省水馬桶、水龍頭、蓮蓬頭、小便斗沖水器等11類。

水利署指出，台灣地區每人每日平均生活用水量約273公升，當中以洗澡、沖廁、洗衣分居家庭用水量前3名。若全面使用省水器材並改變用水行為，每人每天將可節省20公升的用水量。

水利署表示，去年邀特力屋等5家量販通路業者合作，針對具有省水標章認證之省水馬桶、洗衣機、水龍頭、蓮蓬頭及各種省水配件產品，提供購買優惠，優惠期間販售產品約4萬9千件，推估年省水量達97萬噸。

(工商)