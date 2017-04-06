北市私立幼兒園漲價？教育局：月中確定
本報今報導，因一例一休與物價上漲等因素，全台私立幼兒園收費擬喊漲，以台北市為例，531所私幼今年就有80所向教育局申請調漲費用，不但較往年30所多，且平均調幅達40％。北市教育局今重申，目前是各園針對自己的營運成本提出漲價申請，但確切漲幅，要等4月中審議委員會結果才能確定。
教育局學前教育科專員婁莠苹表示，北市幼兒園收費如要調整有制式流程，每年1月教育局會發文給各園，要求各園評估營運成本、了解是否有調漲需求，各園則會在3月份呈報至教育局，4月份再由局內召開審議委員會審議，5月將結果發函至幼兒園。
婁莠苹說，收到審議結果後，幼兒園需在開學前1個月將收費調漲標準正式公告。至於今年收費，確實有大概80家提出調漲需求，平均調幅40％，但細部要經過收費審議委員會審議通過，報教育部之後才會結果確定。
是否因一例一休所致？婁莠苹表示，在收費調漲規定裡，營運成本部分當然也包括人事成本，也有餐點成本，很難明確指出就是因為一例一休，也可能包括教保人員薪資調漲、增加人力。
(中時)
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