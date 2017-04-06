「球王」強森摔傷 名人賽恐退賽

球王強森賽前摔傷，恐影響美國名人賽出賽。(美聯社資料照)

2017年美巡「4大賽」首戰美國名人賽，將在今天(6)日晚上開打，奪冠大熱門「球王」強森，卻驚傳賽前一天在奧古斯搭租來的公寓，從樓梯台階摔下來造成背部受傷，恐退出這場大賽。

強森的經紀人溫克對美聯社透露：「強森的背摔得很嚴重，現在只能休息，醫生建議他最好不要移動，現在正靠消炎藥及冰敷在舒緩疼痛，希望明天可以趕的上比賽。」。

他的未婚妻葛瑞絲基回憶當天意外說：「強森摔倒的聲像打雷一樣。」據悉，強森是在通往地下室的樓梯滑倒，造成左胸腔後方的腰肌受傷。

強森前3戰Genesis公開賽、WGC墨西哥錦標賽、WGC世界比洞賽勇奪「3連勝」，本周帶著絕佳狀態征戰美國名人賽，看好是奪冠大熱門， 不料賽前意外不僅可能宣布退賽，即使參賽，也難打出原來水準，這次摔傷可能讓他摔掉1座大賽冠軍。

(中時電子報)