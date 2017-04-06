南韓成功試射彈道飛彈 可打擊北韓全境

我要評比

韓國高層官員今天透露，隸屬國防部的國防科學研究所日前在忠清南道泰安郡成功試射射程達800公里、可打擊北韓全境的玄武系列彈道飛彈。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓軍方披露射程800公里彈道飛彈成功試射消息尚屬首次，有望向執迷發展核武的北韓金正恩政權釋放強烈警告信號。

據報導，南韓國防部長韓民求參觀了這場試射，發射、飛行、命中全程的性能表現均符合標準。

此型飛彈預計年內部署服役。從南韓南陲的濟州島發射時，可遠及北韓西北端的新義州，如果部署在南韓東南部的浦項，射程可充分覆蓋北韓全境。

南韓軍方加緊研發此一核心戰略武器，旨在增強大規模懲罰報復能力，以便在發現北韓動用核武徵兆時，先發制人展開斬首行動，殲滅金正恩等北韓軍領導指揮機關。1060406

(中央社)