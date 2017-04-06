5月報稅季 健保繳費紀錄教你查
5月報稅季將近，健保署今天表示，民眾申報個人綜合所得稅時，如選擇列舉扣除額結算方式，健保費和補充保險費都可以全額列舉扣除，不受新台幣2萬4000元保險費扣除額上限限制。
如何查詢健保費繳費金額，不少民眾仍霧煞煞，衛福部健保署財務組科長張菊枝表示，民眾除了可向投保的公司行號或漁會、農會、水利會等所屬職業工會查詢，向各扣繳補充保險費的單位查詢補充保險費扣費金額外，還有4種方法輕鬆查。
張菊枝表示，民眾可以「自然人憑證」或完成註冊的健保卡，進入健保署全球資訊網（www.nhi.gov.tw），點選「一般民眾」、「網路申辦及查詢」、「個人健保資料網路服務作業」，進行查詢或下載。
不愛用電腦的，也可攜帶個人身分證正本，到加保的鄉、鎮、市、區公所或健保署各分區業務組或聯絡辦公室查詢；也可在便利超商的多媒體資訊工作站，使用自然人憑證查詢或下載。
此外，民眾也可於5月申報綜合所得稅期間，使用自然人憑證或健保卡，透過綜合所得稅電子結算申報軟體，查詢健保費繳納金額，也可至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，申請健保卡註冊並以個人密碼，查詢健保費繳納資料。
健保署表示，民眾如果對查詢健保費繳費金額有疑問，可撥打健保署免付費服務專線（0800-030-598）洽詢。1060406
(中央社)
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